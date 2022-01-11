Diziler ne zaman başlayacak? Dizilerin yılbaşı arası ne zaman bitecek? 2022 dizilerin yeni bölümleri ne zaman, hangi hafta başlıyor?
Diziler ne zaman başlayacak 2022 merak ediliyor. Diziler geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara gelmemişti. Bu hafta da bazı dizilerin ekrana gelmemesi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Diziler ne zaman başlayacak? Dizilerin yılbaşı arası ne zaman bitecek? 2022 dizilerin yeni bölümleri ne zaman, hangi hafta başlıyor? İşte bilgiler...
Yılbaşı tatili arası nedeniyle diziler bu hafta da mı ekranlara gelmeyecek izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Diziler ne zaman başlayacak? Dizilerin yılbaşı arası ne zaman bitecek? 2022 dizilerin yeni bölümleri ne zaman, hangi hafta başlıyor? Bu hafta diziler yok mu, neden yok? 2022 yılın ikinci haftası neden TV'de dizi yok? Diziler ne zaman başlayacak? Bugün dizilerin yeni bölümleri neden yok? 10-14 Ocak 2022 Diziler bu hafta da mı tatilde? Dizilerin yılbaşı tatili ne zaman bitecek? Dizilerde yeni bölümler haftaya mı gelecek? Detaylar yazımızda...
Normalde her yılın ilk haftası yılbaşı tatili arası nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyordu. Fakat bu yıl 2. haftaya girmemize rağmen bugün hiçbir dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler yılbaşı haftasının 2 hafta mı olduğunu merak etti. Normalde yılbaşı tatil haftası 1 hafta sürmektedir. Lakin bu hafta koronavirüsten dolayı bazı diziler yayınlanamadı. Yani hem yılbaşı tatili hem de koronavirüs birleşince bazı diziler 2 hafta ekranlara gelmemiş oldu.
Dizilerin yeni bölümlerinin haftaya yani 17 Ocak tarihi itibariyle başlaması bekleniyor.
Geçen hafta 2022 yılının ilk haftası olduğu için diziler yılbaşı tatili yapmıştı. Haliyle geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle hiçbir dizinin yeni bölümü ekranlara gelmedi. Fakat bazı dizilerin Özel bölümü yayınlandı.
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
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