Dizideki ömrü kısa sürdü! Ayrılık nedeni şok etti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Camdaki Kız" dizisi perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Sevilen dizinin kadrosuna geçen haftalarda Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik hızlı bir giriş yapmıştı. Güzel oyuncunun karakteri ve etkili oyunculuğu beğeni toplamıştı.

Fragmanlarda da geniş yer verilen oyuncunun rolü geçen hafta son buldu. Dizide uzun soluklu olması beklenen Geyik'in rolü zamanla azaldı ve senaryo gereği 27. bölümde İzmir'e taşındı. Bu durum kulislerde ilginç bir söylentiyi de beraberinde getirdi. Genç oyuncunun ön plana çıkmasının bazı başrol oyuncularının tepkisini çektiği ve bu nedenle rolün ömrünün kısa sürdüğü öne sürüldü. İddianın doğru olup olmadığı ve hangi oyuncuların rahatsızlık yaşadığı ise merak konusu oldu.

Yüsra Geyik Kimdir

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğumuştur. Arka Sokaklar dizisinde oynadığı rol ile tanındı. Araka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara geldi. Oyunculuk eğitimine küçük yaşlarda başlayan Yüsra Geyik Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde eğitimini bitirdi. Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde oynadı. Daha sonrada Arka Sokaklar, Yabancı Damat, gibi yapımlarda boy gösterdi. Şu anda da Camdaki Kız dizisinde rol alıyor...