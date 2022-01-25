Dizi ve sinema oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Ayberk Pekcan, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Pekcan için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni yapıldı.

MERSİN (AA) - Ayberk Pekcan için düzenlenen törene, oyuncunun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı. Pekcan'ın yakınları, törende gözyaşlarını tutamadı.