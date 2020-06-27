Dizi setinde korona virüsü vakası
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Dizi setinde korona virüsü vakası

Tims&B'nin blutv için çektiği "Yarım Kalan Aşklar Dairesi" setinde korona paniği yaşanıyor.

Dizi setinde korona virüsü vakası
27.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:07

Tims&B'nin blutv için çektiği "Yarım Kalan Aşklar Dairesi" setinde korona paniği yaşanıyor. Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini oynadığı dizi setinin makyözü koronaya yakalandı. Testi pozitif çıkan makyöz hemen tedavi altına alındı. Makyözün asistanlarının test sonucu ise negatif çıktı. Geçen salı yaşanan durum Sinema ve Televizyon Sendikası'na dün iletildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Sette yapılan testlerin ardından yeni makyöz ekibiyle çekimlere devam edilmesine karar verildi. (Kayank-Tv100)

Kaynak: Snob Magazin

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