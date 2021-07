DİZİ OYUNCUSUNA SİLAHLI SALDIRI DAVASINDA SANIĞA 6 YIL 3 AY HAPİS VE TAHLİYE

ŞİŞLİ'de dizi oyuncusu ve ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran'ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davada, sanık Serhat Okuducu "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.