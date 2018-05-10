Dizi Oyuncusu Özlem Güveli'den Eski Eşine Şok Suçlama: Eşim İntikam İçin Dava Açtı

Dizi oyuncusu Özlem Güveli, boşandığı iş adamı eşi ile 14 yaşındaki oğullarına ödenen nafaka ve masrafları nedeniyle yeniden mahkemelik olmuş, mahkeme çocuğun tüm masraflarının baba tarafından ödenmesine karar vermişti. Baba yanlışlıkla fazla ödeme yapıldığını öne sürerek yeniden dava açtı.

OYUNCU KADIN, EŞİYLE NAFAKA YÜZÜNDEN YENİDEN MAHKEMELİK OLDU

Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve dizi oyuncusu Özlem Güveli, boşandığı iş adamı eşi İbrahim Türker ile dikkat eksikliği ve özel öğrenme güçlüğü bulunan 14 yaşındaki oğullarına ödenen nafaka ve masrafları nedeniyle yeniden mahkemelik oldu.

ŞİDDET YÜZÜNDEN BOŞANAN KADIN, 5 BİN TL NAFAKA ALACAKTI

2002 yılında hayatlarını birleştiren çiftin evliliği ünlü oyuncunun şiddet gördüğü iddiasıyla açtığı boşanma davasıyla son bulmuştu. Mahkeme çocuğun tüm masraflarının baba tarafından karşılanmasına ve aylık 5 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

KOCA FAZLA ÖDEDİĞİNİ SÖYLEYEREK KARISINI İCRAYA VERDİ

Çocuğun eğitim masraflarının ödenmesi sırasında sehven fazladan ödeme yaptığını ileri süren İbrahim Türker, bu paranın tahsili için Özlem Güveli'ye icra takibi başlattı.

KADIN, "KÖTÜ NİYETLİ, İNTİKAM ALMAK İÇİN DAVA AÇTI" DEDİ

İstanbul Aile Mahkemesi'nde itirazın iptali davası açan Güveli, dilekçesinde, 5 bin TL nafakanın yetmediği gibi kendisinin de oğlunun masraflarını karşılamak için para eklediğini belirterek, eski eşinin fazladan bir ödeme yapmadığını, kötü niyetli ve intikam amacıyla dava açtığını belirtti.

(Kaynak: Habertürk)