Dizi evliliği gerçek oluyor!

Usta oyuncu Deniz Uğur, 'Bir Deli Sevda' isimli dizide eşini canlandıran Erdinç Gülener'le evleniyor. İşte sürpriz gelişmenin perde arkası...

Usta oyuncu Deniz Uğur nikah masasına oturuyor. Uğur daha önce Bir Deli Sevda isimli dizide eşini canlandıran Erdinç Gülener'le nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Nikah işlemlerini başlatan ikili sağlık raporu aldı. Üçüncü kez evlenecek olan Gülener, son olarak İclal Aydın'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. (tv100-Birsen Altuntaş)

"DENİZ İLE KONUŞMADAN ANLAŞABİLİYORUZ"

Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 4 yıl önce rol aldıkları "Bir Deli Sevda" dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmış ve gazeteci Arif Hür'e verdikleri bir röportajda aşka dair ilginç tespitlerde bulunmuşlardı. Erdinç Gülener, "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz." demişti.

"SEVDANIN HER TÜRLÜSÜ DELİCEDİR"

Günümüz şartlarında 'bir deli sevda' yaşamak mümkün mü sizce? sorusuna ise Gülener, "Tabii ki mümkün. Sevda, aşk her zaman var. İlişkilerde biraz yıpranmış olabiliriz ama hala delice sevdalar var ve bir yerlerde yaşanıyor, biliyorum." derken Deniz Uğur ise, "Sevdanın her türü delicedir. Aşk dediğimiz şey çok mantıklı bir şey değil. Seçerek, ölçüp biçerek düşünerek karar veremezsin o duyguya. Zaman içinde tecrübe kazandıkça belki bu duyguyu dizginlemeyi öğreniyoruz. Daha mantıklı seçimler yapabiliyoruz. Ama bu da bir tercih." yanıtını vermişti.

Kaynak: Snob Magazin