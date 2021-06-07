Dizi evliliği gerçek oluyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dizi evliliği gerçek oluyor!

Dizi evliliği gerçek oluyor!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Usta oyuncu Deniz Uğur, 'Bir Deli Sevda' isimli dizide eşini canlandıran Erdinç Gülener'le evleniyor. İşte sürpriz gelişmenin perde arkası...

Usta oyuncu Deniz Uğur nikah masasına oturuyor. Uğur daha önce Bir Deli Sevda isimli dizide eşini canlandıran Erdinç Gülener'le nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Nikah işlemlerini başlatan ikili sağlık raporu aldı. Üçüncü kez evlenecek olan Gülener, son olarak İclal Aydın'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. (tv100-Birsen Altuntaş)

"DENİZ İLE KONUŞMADAN ANLAŞABİLİYORUZ"

Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 4 yıl önce rol aldıkları "Bir Deli Sevda" dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmış ve gazeteci Arif Hür'e verdikleri bir röportajda aşka dair ilginç tespitlerde bulunmuşlardı. Erdinç Gülener, "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz." demişti.

"SEVDANIN HER TÜRLÜSÜ DELİCEDİR"

Günümüz şartlarında 'bir deli sevda' yaşamak mümkün mü sizce? sorusuna ise Gülener, "Tabii ki mümkün. Sevda, aşk her zaman var. İlişkilerde biraz yıpranmış olabiliriz ama hala delice sevdalar var ve bir yerlerde yaşanıyor, biliyorum." derken Deniz Uğur ise, "Sevdanın her türü delicedir. Aşk dediğimiz şey çok mantıklı bir şey değil. Seçerek, ölçüp biçerek düşünerek karar veremezsin o duyguya. Zaman içinde tecrübe kazandıkça belki bu duyguyu dizginlemeyi öğreniyoruz. Daha mantıklı seçimler yapabiliyoruz. Ama bu da bir tercih." yanıtını vermişti.

Dizi evliliği gerçek oluyor!
Dizi evliliği gerçek oluyor!

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Beren Saat Şevval Sam Serenay Sarıkaya
Spor Yiğit Şardan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dizi evliliği gerçek oluyor! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:14:35. #1.14#

title