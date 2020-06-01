Diyarbakırlılar 2,5 ay sonra ciğerle buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakırlılar 2,5 ay sonra ciğerle buluştu

Diyarbakırlılar 2,5 ay sonra ciğerle buluştu Ocakbaşı yetkilisi Şeyhmus Erdin: "Millet yarasayı yedi, biz burada ciğere hasret kaldık" Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında hizmet veren kafe, lokanta ve kahvaltıcılar, korona virüs sonrası normalleşme planı kapsamında vatandaşlara, belirlenen...

01.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:47

Diyarbakırlılar 2,5 ay sonra ciğerle buluştu

Ocakbaşı yetkilisi Şeyhmus Erdin: "Millet yarasayı yedi, biz burada ciğere hasret kaldık"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında hizmet veren kafe, lokanta ve kahvaltıcılar, korona virüs sonrası normalleşme planı kapsamında vatandaşlara, belirlenen kurallara uygun hizmet vermeye başladı. Diyarbakırlılar aylar sonra meşhur ciğeri ve kahvaltısıyla buluştu.

Korona virüs salgınıyla birlikte Türkiye'de tedbirler doğrultusunda kısıtlamaların geride bırakıldığı ve normalleşmeye geçişin adımlarıyla birlikte kapalı olan işletmeler dezenfekte, maske kullanıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak hizmet vermeye başladı. Diyarbakırlılar, 2,5 ay sonra ciğeri ve kahvaltısıyla bir araya gelerek tadını çıkarttı.

"Millet yarasayı yedi, biz burada ciğere hasret kaldık"

Ocakbaşı yetkilisi Şeyhmus Erdin, 2,5 ay sonra bu virüsten dolayı mekanlarını kapalı olduğunu ifade etti. Diyarbakır halkının ciğere hasret kaldığını aktaran Erdin, "Millet yarasayı yedi, biz burada ciğere hasret kaldık. Millettin bu hasretini gideriyoruz. Mesafeli, sınırlandırma genelge bize gerekiyorsa onları uyguluyoruz. Tedbirlerimiz en üst seviyede. Eldivenlerimiz, maskelerimiz, mesafeli oturma olsun, Diyarbakır halkına en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Şuan yoğunluk var. İlk gün olmasına rağmen millet baya bir özlemiş ciğer yemeyi. Diyarbakır halkı ciğersiz yapmaz. Diyarbakır halkı sabah bile ciğer yer" dedi.

Müşterilerden Abdulgafur Sari, insanların işle, aşla tanışması çok güzel bir olay olduğunu belirterek, "İnsanımızın çalışması, üretmesi ve bizimde bu lezzetlere ulaşması ayriyeten çok güzel bir olay. Özlem vardı, hasret vardı. 2, 5 ay sonra ciğerimizle buluştuk" şeklinde konuştu.

Hasan Paşa Hanı kahvaltıcılarından Kadri Önalan, pandemi döneminde önlemlerini eldivenlerle, maskelerle, spreylerle, dezenfektanlarla, kolonyalarla önlem aldıklarını kaydetti. Önalan, "Bir masa boş, bir masa dolu, bütün hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Diyarbakırlılar kahvaltıyı özlemişler. İnsanlar şimdi korkuyor. İnşallah Allah'ın izniyle bir iki aya kalmaz bu düzelir. Odalarımızın hepsini dezenfekte yaptık. Hijyen kurulları ne ise hepsini yapmışız, bekliyoruz. Gönül rahatlığıyla kahvaltı yapabilirler" diye konuştu.

Diyarbakırlılar 2,5 ay sonra ciğerle buluştu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı Haber
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Haber
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi Haber
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Haber
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı Haber
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu
Karaman'da traktör ile çapa motorunun arasında kalan şahıs öldü
Karaman'da traktör ile çapa motorunun arasında kalan şahıs öldü
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
Washington'da elektrik ve internet kesildi, sokaklara silahlarına susturucu takılmış güvenlik güçleri indi
Washington'da elektrik ve internet kesildi, sokaklara silahlarına susturucu takılmış güvenlik güçleri indi
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit...
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler
Sosyal mesafe kuralını unutup meraklı gözlerle intihar girişimini izlediler
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Edibe Şahin Çetin Oktay Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Demet Akbağ Hülya Avşar Tilbe Saran
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Şehit Çocuk Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Diyarbakırlılar 2,5 ay sonra ciğerle buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 16:47:55. #1.14#
title