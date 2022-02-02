Diyarbakırlı öğrenciler yarıyıl tatilini Akademi Lise ve Bilgievi'nde geçiriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgievi ve Akademi Liselerde öğrenciler yarıyıl tatilinde hem eğitimlerine devam ediyor hem de sosyal faaliyetlerle stres atma imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgievi ile Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan ve Silvan El-Cezeri Akademi Lisesi öğrencilerinin 15 günlük yarıyıl tatilini eğlenerek ve öğrenerek geçirmelerini sağlamak adına birçok program hazırlandı.

LGS, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan öğrenciler eğitim-öğretim branş derslerine ek takviye derslerine katılıyor, soru çözüm saatlerine katılarak bilmediği veya zorlandığı konuları öğrenerek pekiştiriyor.

Öğrenciler, eğitim dışında sosyal-kültürel, spor etkinlikleri, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, bilişim faaliyetleri, kütüphane hizmetleri, eğlenceli matematik, drama, müzik, halk oyunları, görsel sanatlar ile birçok etkinliğe katılma imkanı buluyor.

Öğrenciler, bilgisayar öğretmenleri gözetiminde bilişim dersliklerinde ders konularını araştırıyor, merak ettikleri konuları öğreniyor.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleriyle velilere çocuklarının yaşlarına uygun sunumlar hazırlayarak belli konularda bilinçlenmeleri amaçlanıyor.

Akademi Lisede eğitim gören öğrencilerden Şilan Güzel, Büyükşehir Belediyesinin eğitime verdiği destekten memnun olduğunu ifade etti.

Hem ders çalışma fırsatı yakaladıklarını hem de stres attıklarını belirten Güzel, şöyle konuştu:

"Etkinliklerimiz ve derslerimizin olmadığı zamanlar ek ders yapma fırsatımız oluyor. Burada çok güzel bir ortam oluşturduk. Ailemizden çok öğretmenlerimizle görüşüyoruz. Kurum aynı zamanda test ihtiyaçlarımızı karşıladı, kaynak kitap verdi. Hafta içi ve hafta sonu derslerimiz var. Derslerimiz olmadığı zamanlar bilişime geliyoruz, bilgisayardan ve kütüphaneden faydalanıyoruz. Hedefim sınıf öğretmenliği. İzmir 9 Eylül Üniversitesini istiyorum. Bu destekle sınıf öğretmenliğini kazanma umudum var. Çünkü çok çalışıyoruz, bizlere çok yardımcı oluyorlar."

Mehmet Necati Şehremin ise akademi lisenin eğitim hayatına olumlu katkıları olduğunu söyledi.

Şehremin, "Polis olmak istiyorum. Ali Gaffar Okkan gibi ülkeme milletime hizmet etmek istiyorum." diye konuştu.

Esranur Kaymaz ise doktor olma hayaline kavuşmak için akademi liseye geldiğini aktardı.

Etüt programları sayesinde bilgi eksikliklerini giderdiğini belirten Kaymaz, sosyal aktivitelerle de stres attıklarını kaydetti.