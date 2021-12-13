Diyarbakırlı Kadın Muhtar 80 Çocuğu Kurtardı - Haberler
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Diyarbakırlı Kadın Muhtar 80 Çocuğu Kurtardı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Muhtar Dilek Demir, hayatını çocukları kurtarmaya adamış bir isim. Şimdiye kadar 40 kızı, çocuk gelin olmaktan kurtaran Demir, 40'ı aşkın çocuğun da, istismara uğramasına ya da uyuşturucu kullanmasına engel oldu.

Muhtar Dilek Demir, hayatını çocukları kurtarmaya adamış bir isim. Şimdiye kadar 40 kızı, çocuk gelin olmaktan kurtaran Demir, 40'ı aşkın çocuğun da, istismara uğramasına ya da uyuşturucu kullanmasına engel oldu

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