Diyarbakırlı Kadın Muhtar 80 Çocuğu Kurtardı
Muhtar Dilek Demir, hayatını çocukları kurtarmaya adamış bir isim. Şimdiye kadar 40 kızı, çocuk gelin olmaktan kurtaran Demir, 40'ı aşkın çocuğun da, istismara uğramasına ya da uyuşturucu kullanmasına engel oldu.
Muhtar Dilek Demir, hayatını çocukları kurtarmaya adamış bir isim. Şimdiye kadar 40 kızı, çocuk gelin olmaktan kurtaran Demir, 40'ı aşkın çocuğun da, istismara uğramasına ya da uyuşturucu kullanmasına engel oldu
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