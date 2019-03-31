Diyarbakır ve Mardin'de Oy Kullanma Sürecinde Kavga

DİYARBAKIR/ Diyarbakır ve Mardin'de oy kullanma sürecinde çıkan kavgalarda 26 kişi yaralandı.

Çüngüş ilçesinde Keleşevleri Mahallesi'nde muhtarlık seçimi dolayısıyla Yiğit ve Gül aileleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgada dönüştü. Olayda 9 kişi yaralandı.

Dicle ilçesinin Uluçeşme Mahallesi'nde oy verme esnasında A.Y ve M.S.Y arasında başlayan tartışmaya yakınları da dahil oldu. Çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Kocaköy ilçesinin Bozbağlar Mahallesi'nde, muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Mardin

Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde iki muhtar adayı arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Midyat'ın Çavuşlu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ise Adil (37) ve Hamit Özgün (65) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA