DİYARBAKIR - Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Diyarbakır ve Batman'da sivil toplum kuruluşları ve 8 avukat, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır ve Batman'da sivil toplum kuruluşları ve 8 avukat, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen 8 avukat ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı internet siteleri ve sosyal medyada yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar hakkında suç duyurusu yaptı.

Grup adına açıklama yapan avukat Mehmet Sıddık Demir, gece yarısı yayına konulan bu açıklamanın askeri vesayet dönemlerindeki darbe ve muhtıraları ima eden bir dile sahip olduğunu belirterek, meşru fikir özgürlüğü sınırlarını aştığını söyledi.

Demir, "Tehdit içeren ve cebre teşebbüs eder mahiyetteki bu açıklamalar nedeniyle emekli amirallerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi ve devamı maddeleri gereğince hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir. Soruşturmanın genişletilmesini, şüphelilerden şikayetçi olduğumuzu belirterek haklarında soruşturma açılmasını, akabinde kamu davası açılması ve en nihayetinde cezalandırılmaları amacıyla şikayet dilekçesiyle başvurma zarureti hasıl olmuştur." diye konuştu.

Öte yandan Memur-Sen İl Başkanlığında bir araya gelen sendika temsilcileri de bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Memur-Sen olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördükleri açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Ensarioğlu, "Millet olarak irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Sendika üyeleri daha sonra adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin