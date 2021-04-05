DİYARBAKIR - Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİYARBAKIR - Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır ve Batman'da sivil toplum kuruluşları ve 8 avukat, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır ve Batman'da sivil toplum kuruluşları ve 8 avukat, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen 8 avukat ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı internet siteleri ve sosyal medyada yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar hakkında suç duyurusu yaptı.

Grup adına açıklama yapan avukat Mehmet Sıddık Demir, gece yarısı yayına konulan bu açıklamanın askeri vesayet dönemlerindeki darbe ve muhtıraları ima eden bir dile sahip olduğunu belirterek, meşru fikir özgürlüğü sınırlarını aştığını söyledi.

Demir, "Tehdit içeren ve cebre teşebbüs eder mahiyetteki bu açıklamalar nedeniyle emekli amirallerin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi ve devamı maddeleri gereğince hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir. Soruşturmanın genişletilmesini, şüphelilerden şikayetçi olduğumuzu belirterek haklarında soruşturma açılmasını, akabinde kamu davası açılması ve en nihayetinde cezalandırılmaları amacıyla şikayet dilekçesiyle başvurma zarureti hasıl olmuştur." diye konuştu.

Öte yandan Memur-Sen İl Başkanlığında bir araya gelen sendika temsilcileri de bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Memur-Sen olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördükleri açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Ensarioğlu, "Millet olarak irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Sendika üyeleri daha sonra adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

DİYARBAKIR - Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
DİYARBAKIR - Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
DİYARBAKIR - Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu
DİYARBAKIR - Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Bahar Candan Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR - Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:45:56. #1.15#
title