Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yeni bulvar ve bağlantı yollarında incelemelerde bulundu

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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yeni bulvar ve bağlantı yollarında incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yeni bulvar ve bağlantı yollarında incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin, kentte trafik akışını rahatlatmak için başlattığı, yeni bulvar ve bağlantı yollarında incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin, kentte trafik akışını rahatlatmak için başlattığı, yeni bulvar ve bağlantı yollarında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın merkez Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaloğlu, eski Siverek Caddesini 30 metrelik standartlara çıkararak yenilemek için çalıştıklarını dile getirerek, çalışmalar tamamlandığında, Diyarbakır Havalimanından Şanlıurfa yoluna çok daha rahat ulaşabileceğini bildirdi.

Bu hizmete katkı sunanlara teşekkür eden Karaloğlu, çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Karaloğlu esnaf ile de görüşerek, çalışmalarla ilgili sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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