Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Tekstil İhtisas OSB'de incelemelerde bulundu
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Tekstil İhtisas OSB'de incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Tekstil İhtisas OSB'de incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı devam eden doğalgaz, kreş inşaatı ve kanalizasyon deşarj terfi hattı altyapı çalışmalarını inceledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı devam eden doğalgaz, kreş inşaatı ve kanalizasyon deşarj terfi hattı altyapı çalışmalarını inceledi.

Kentin kalkınmasına ve gelişimine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Vali Karaloğlu, incelemeleri sırasında Diyarbakır'ın gelişen ve güçlenen ekonomisine üretim alanında hizmet sunacak olan tekstil fabrikalarını tek tek gezerek işçilerle bir süre sohbet etti.

Ziyaretin ardından Tekstil İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti ile atılacak adımlar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bir toplantı yapan Karaloğlu, yetkililerden devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Girişimcilere önemli katkılar sunacak olan Tekstil İhtisas OSB'de işletmelerin kullanımı için planlanan hazır fabrika binalarının yapımına ilişkin konuların ele alındığı toplantıda, istihdam, güvenlik ve idari işlemler için yapılan sözleşmeler ve yönetmelikler ile ilgili de istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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