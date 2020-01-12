Diyarbakır torbalı'daki çifte cinayetin sanığı diyarbakır'da toprağa verildi
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Diyarbakır torbalı'daki çifte cinayetin sanığı diyarbakır'da toprağa verildi

Torbalı'daki çifte cinayetin sanığı Diyarbakır'da toprağa verildi (2)YAKINLARININ KÜRTÇE AĞITLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park ile Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren, polis memuru Yaşar Kahırlı'yı da ağır yaralamasının...

12.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:27
Diyarbakır torbalı'daki çifte cinayetin sanığı diyarbakır'da toprağa verildi

'daki çifte cinayetin sanığı 'da toprağa verildi (2)

YAKINLARININ KÜRTÇE AĞITLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Park ile Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren, polis memuru Yaşar Kahırlı'yı da ağır yaralamasının ardından tutuklanıp, konulduğu cezaevinde intihar eden Enver Yıldız'ın cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Enver Yıldız'ın yakınlarının araçla İzmir'den getirdikleri cenazesi, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yıldız'ın cenazesi toprağa verildiği sırada bazı yakınları Kürtçe ağıtlar yakarken, bazıları ise da fenalık geçirdi. Fenalaşan bir kadına, mezarlığa gelen sağlık görevlerince müdahale edildi. Yıldız'ın cansız bedeni, yakınlarının oluşturduğu kalabalık bir grup tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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: Diyarbakır torbalı'daki çifte cinayetin sanığı diyarbakır'da toprağa verildi
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