Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Ergani temsilciliği açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Ergani temsilciliğinin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, bu hizmetlerin en büyük nedeninin Ergani'yi merkez haline getirmek ve çevre ilçelerin bütün işlemlerini burada yapabilmesine olanak sağlamak olduğunu söyledi.

Daha sonra TSO Ergani Temsilciliğinin açılışı yapıldı.

Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek, Diyarbakır TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya da katıldı.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet