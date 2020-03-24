Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya: "Korona virüs salgını geçene kadar...
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Mahmut Kaya, Diyarbakır

Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya: "Korona virüs salgını geçene kadar...

Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya: "Korona virüs salgını geçene kadar servis sayısını 2, 3 katına çıkarılmasını istiyoruz" Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya, korona virüs sebebiyle kontak kapatan esnafın mağdur olduğunu belirterek ilgili...

24.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:53
Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya: 'Korona virüs salgını geçene kadar...

Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya: "Korona virüs salgını geçene kadar servis sayısını 2, 3 katına çıkarılmasını istiyoruz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya, korona virüs sebebiyle kontak kapatan esnafın mağdur olduğunu belirterek ilgili kurumlardan destek beklediklerini söyledi.

Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya, servis minibüsçülerinin mağduriyetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Esnafın kontak kapatması ile birlikte mağdur olduklarını kaydeden Kaya, "Bize bağlı olan bin servis arabası var. Bu araçlar korona virüs nedeni ile kontak kapattı. Kontak kapatan arkadaşlarımızın genelinin araçları kredili, evleri kiradır. Gerçekten çok zor günler yaşıyoruz. Bundan dolayı devletten ve valilik ve belediyeden esnaflarımıza katkı sağlamak için kendilerinden iş imkanı veya maddi destekte bulunulmasını istiyoruz. Bu hastalık geçene kadar servis sayısının 2 ila 3 katına çıkarılmasını istiyoruz. Hastalığın geçmesi için her gün 100 tane aracımızı 4 durağımıza verip katkıda buluna biliriz. Her durağa 25 tane en azından herkes koltuk sayısını almış olur. Vatandaşlarımızın da bu hastalığa karşı korumuş olurlar. Bu da esnafa bir imkan sağlanmış olur ve bu vatandaşta bir nebze de olsa korumuş demektir" dedi.

"Tüm esnaf maske takacak"

Esnafa maske takma zorunluluğu uyarısı yaptıklarını ifade eden Kaya, "Az önce söz ettiğimiz bu personellerin hastalıktan uzak kalması için esnafımıza da gerekli uyarıları yapmışız. Bu konu da onlara tüm esnaf maske takacak, araçlarının içini güzel bir şekilde temizleyip ilaçlayacak, yakın temastan uzak kalınacak ve koltuklarda tek tek oturulması için bir yazı gönderdik" diye konuştu

"Güzergah bildirme zorunluluğu 2 ay ertelenmesini istiyoruz"

UKOME Daire Başkanlığından güzergah alma zorunluluğu bildirme konusunun korona virüs tehdidinin ortadan kalkıncaya kadar ertelenmesini istediklerini aktaran Kaya şöyle devam etti:

"Her mart ayında tüm esnafımız Büyükşehir Belediyesi UKOME Daire Başkanlığından güzergah alıyor, bu zorunlu. Bu virüs nedeniyle sürenin en azından bitmesi veya 2 ay ertelenmesi trafik ekipleri tarafından kontrol edilmesi veya izin verilmesini istiyoruz. Eğer izin verilmezse trafik denetleme ekiplerince araçlarımız bağlanıyor, 2 bin liraya kadar para cezasının veya 30-60 gün aracın bağlanması durumu söz konusudur. Bu durum da büyük bir mağduriyet doğuruyor. Devletimize, resmi makamlara belediyelere Diyarbakır Servisçiler Odası olarak her zaman katkı vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya: 'Korona virüs salgını geçene kadar...

Kaynak: İHA

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Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kaya: "Korona virüs salgını geçene kadar...

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