DİYARBAKIR 'KOVİD-19, BÖCEK VE SİNEKLERLE TAŞINABİLİR' DİYARBAKIR'ın Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, karasinek ve hamam böceklerinin birçok virüs, bakteri ve mantar kökenli hastalıkların ajanları olarak görev yaptığını ve yapılan çalışmalarda koronavirüslerini taşıdıklarının görüldüğünü belirterek, bu...

DİYARBAKIR'ın Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, karasinek ve hamam böceklerinin birçok virüs, bakteri ve mantar kökenli hastalıkların ajanları olarak görev yaptığını ve yapılan çalışmalarda koronavirüslerini taşıdıklarının görüldüğünü belirterek, bu nedenle bunların Kovid-19 virüsünü de taşıma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Yaz mevsimi, insanların böcek ve sineklerle temasımızın en yüksek olduğu dönem. Koronavirüs pandemisi, her gün kaydedilen yeni vakalarla etkisini sürdürürken, Kovid-19 virüsünün yayılmasında sinek ve böceklerinin bir etkisinin olup olmadığı merak konusu oldu. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, bunun mekanik olarak mümkün olabileceğini belirterek, karasinek ve hamam böceklerinin koronavirüslerinin diğer türlerini taşıdıklarının bilindiğine dikkat çekti. Satar, bu canlıların virüslü maddelerle temasıyla Kovid-19 virüsünü de mekanik olarak taşıyabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

'YERLERE ATILAN MASKE VE ELDİVENLERE TEMAS EDEREK TAŞIYORLAR'

Bu taşıma işleminin virüslü materyallere temasıyla gerçekleşebileceğini ifade eden Prof. Ali Satar, şunları kaydetti:

"Karasinek ve hamam böcekleri, birçok virüs, bakteri ve mantar kökenli hastalıkların ajanları olarak görev yapıyorlar, yani taşıyorlar. Hatta yapılan çalışmalarda tabi Kovid-19 değil de koronavirüslerinin de taşındığını görüyoruz. Kovid-19'un taşındığını ispat etmek için kontrollü deneyler yapılması lazım. Bilimsel makaleler yayınlayan yazarların görüşleri şu şekilde, bunlar mekanik olarak virüsü taşıdıkları için Kovid-19'u da taşıyabilme ihtimalleri üzerinde duruyorlar. Bununla ilgili önlemler almak lazım. Çevremize bakıyoruz görüyoruz, kullanılan maske ve eldivenler yerlere atılıyor düzensiz bir şekilde. Tabi buraya konan sinekler nereye geleceklerdir, solunum salgılarına gelip konacaklardır, buradan kalktıklarında eğer virüs taşıyorsa bu virüsü mekanik olarak başka bir yere iletmeleri söz konusu. Diyelim balkonda oynayan bir çocuğun suratına gelip konarsa, burun mukozasına yaklaşırsa ve belli bir orandaki virüsü de taşıyorsa neden olmasın diye düşünüyorum."

'KOVİD-19, İNSAN GAİTASINDA 33 GÜN YAŞIYOR'

Dışarıya eldiven ve maskelerin atılmaması gerektiğinin önemine değinen Satar, virüsün iyileşmiş bir insanın gaitasında 33 gün pozitif olarak yaşamaya devam ettiğini söyledi. Satar, "Böyle bir şeyle karşılaşmamak için dışarıya eldiven ve maske atmayacağız, yerlere tükürmeyeceğiz. Ayrıca şunu biliyoruz, hamam böcekleri ve sinekler, insanların dışkılarıyla da besleniyorlar. Yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor, bazı insanların iyileşme sonrasında bile yaklaşık 33 gün gaitalarında bu virüsün pozitif olduğunu görüyoruz. Bunla temas eden hamam böceklerinin ve sineklerin bu virüsü taşıyabilme ihtimalleri yüksek" dedi.

Kaynak: DHA