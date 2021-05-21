DİYARBAKIR - İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Diyarbakır'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Diyarbakır'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen program kapsamında, merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda, saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR İl Başkanı Faruk Dinç, Gazze'ye yönelik barbarca saldırılar gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail'in cami, okul, hastane, sivil yerleşim alanı ayırımı yapmadan her yeri bombaladığını belirten Dinç, "Gece ateşkes ilan etmek zorunda kaldılar. Bu onlar için büyük bir yenilgidir. Filistinli kardeşlerimizin zaferini tebrik ediyoruz. Tarih ve günümüz şahittir ki bu işgal çetesi kınama, açıklama ve protestolardan değil, sadece güçten anlamıştır." dedi.

Dinç, Filistinlilere destek verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Müslüman ülkelerin yöneticileri ve Türkiye, Gazze'de hayatın normale dönmesi, yaraların sarılması, abluka ve ambargonun kaldırılması için çalışmalıdır. İşgal durdurulmalıdır. Orta ve uzun vadede Kudüs ve bütün Filistin topraklarının özgürlüğe kavuşması için somut ve işleyen bir proje hayata geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan