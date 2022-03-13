Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde eğitime kar engeli
AA - Cihan Çetin - Güncel
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerini kaydetti.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
AA / Cihan Çetin - Güncel