Diyarbakır halkı belediye başkanlarının görevden alınmasına ne diyor?

20.08.2019 09:59

Diyarbakır'ın Halkların Demokratik Parti'li (HDP) Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Selçuk Mızraklı'nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun kayyum olarak atanmasına yönelik tepkileri Diyarbakırlılara sorduk.

31 Mart Yerel seçimlerinde yüzde 62.93 oranla oy alan ve en yakın rakibi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayına yaklaşık 250 bin fark atarak seçilen Ahmet Selçuk Mızraklı İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasına Diyarbakır sokakları tepkili. Euronews.com'da Görüntüle