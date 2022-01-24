Diyarbakırlı öğrenciler Ali Gaffar Okkan'ı andı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Akademi Lisesi öğrencileri, silahlı saldırı sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma etkinliği düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Akademi Lisesi öğrencileri, silahlı saldırı sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma etkinliği düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde "Uyanış Gençlik" temasıyla faaliyet gösteren öğrenciler, Okkan'ı şahadetinin 21. yılında andı.

Okkan'ın şehit edildiği yerde bir araya gelen öğrenciler, özgeçmişini okuduğu Okkan ve tüm şehitlere dua etti.

Anma etkinliği, şehitliğe karanfil bırakılmasıyla sona erdi.