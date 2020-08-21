Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Diyarbakır'da gün geçtikçe artan koronavirüs vakaları, pandemi hastanesinde yer bırakmadı. Yaşanan yoğunluğu ise gece boyunca tüm katlarda yanan ışıklar gözler önüne serdi.

Diyarbakır'da iki pandemi hastanesinden biri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 70'i yoğun bakım olmak üzere 300'e yakın koronavirüs hastasının tedavi görüyor. Hastanede boş oda kalmayınca hastane yönetimi, iki ameliyat salonundan birini yoğun bakıma dönüştürdü. Odaların sürekli yanan ışıkları, hastanedeki yoğunluğun ne denli yüksek olduğu hakkında bilgi veriyor.

Türkiye'deki vaka artışında ilk 5'te yer alan Diyarbakır'da hastaneler doldu. Günde bin 200 testin yapıldığı kentte 500'e yakın pozitif vaka çıkıyor. Vaka sayısının artması hem sağlık çalışanlarını hem de hastanelerin kapasitesini zorluyor. Sputnik'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre Diyarbakır'daki pandemi hastanelerinden biri olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin oda ışıkları gece boyunca yanıyor.

SALGININ BOYUTUNU ORTAYA KOYUYOR

İki pandemi hastanesinden biri olan, 273 oda ve 546 yataklı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin gece yoğunluğu görüntüledi. 12 katlı hastanenin neredeyse tüm odaların ışıkları yanıyor. Hastanenin gece fotoğrafı, salgının boyutunu ortaya koyuyor.



