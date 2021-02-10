Son dakika haberi... Diyarbakır'daki 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda 7 tutuklama
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Son dakika haberi... Diyarbakır'daki 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda 7 tutuklama

10.02.2021 15:24 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:40
Son dakika haberi... Diyarbakır'daki 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda 7 tutuklama

Son dakika haberler... Diyarbakır'daki 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda 7 tutuklama?DİYARBAKIR'da, jandarmanın daha önce 15 olayda ele geçirdiği 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilo esrar ile ilgili şüphelilerin yakalanması için 26 adrese düzenlenen eş zamanlı 'Narko-Terör Tırpan-2'...

Diyarbakır'daki 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda 7 tutuklama

?DİYARBAKIR'da, jandarmanın daha önce 15 olayda ele geçirdiği 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilo esrar ile ilgili şüphelilerin yakalanması için 26 adrese düzenlenen eş zamanlı 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 7'si tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince daha önce 15 olayda ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilo esrarın sahibi olan şüphelilere yönelik 7 Şubat'ta Diyarbakır ve Lice ilçe merkezi ile kırsal Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde 26 adrese eş zamanlı düzenlenen 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 

Son dakika haberi... Diyarbakır'daki 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda 7 tutuklama
Son dakika haberi... Diyarbakır'daki 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda 7 tutuklama
Son dakika haberi... Diyarbakır'daki 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda 7 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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