Diyarbakır'daki göletlere 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı bırakıldı
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Diyarbakır'daki göletlere 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Diyarbakır'daki göletlere 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da balıklandırma programı kapsamında göl ve göletlere, 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

DİYARBAKIR'da balıklandırma programı kapsamında göl ve göletlere, 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Kentteki göl ve göletlere, su kaynaklarındaki nesli tehlikede ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi ile farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sazan balığı bırakıldı. Şanlıurfa Atatürk Barajı Su ürünleri Baş Mühendisliği Balık Üretim Tesisi'nden temin edilen toplam 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı, göl ve göletlere bırakıldı.İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, su ürünleri stoklarını arttırmak amacıyla bakanlıkla yürütülen balıklandırma programı kapsamında her yıl ihtiyacı olan göl ve göletlere balıklandırma çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Atalar "Sürdürülebilir bir balık popülasyonu için bırakılan bu yavruların korunup en az bir kez yavru vermesine imkan tanınması gerekiyor" dedi.


Diyarbakır'daki göletlere 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Diyarbakır'daki göletlere 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Diyarbakır'daki göletlere 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Diyarbakır'daki göletlere 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Diyarbakır'daki göletlere 1 milyon 280 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan

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