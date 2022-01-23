Diyarbakır'da yolu kardan kapalı mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Komuta Merkezine, Kulp ilçesine bağlı kırsal Özbek Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki İrfan Barut'un nefes darlığı ve vücutta kızarıklık şikayetlerinin başladığı yönünde ihbar yapıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye gitmesi için UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri görevlendirildi.

Köy yolunun açılması için sağlık ekipleri, Kulp Kaymakamlığından yardım istedi. Kaymakamlığın talimatları doğrultusunda Kulp Belediyesi ekiplerince mahallenin yolu açıldı.

Sağlık ekipleri köye ulaşarak hasta Barut'a ilk müdahaleyi yaptı.

Hasta, sağlık ekiplerince Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesine ulaştırıldı.