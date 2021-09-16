Diyarbakır'da Yerel Medya Buluşmaları gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Diyarbakır'da Yerel Medya Buluşması programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı ile Medya Derneği işbirliğinde düzenlenen yerel medya buluşmaları programı Diyarbakır Cegerxwin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu, Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu, Daily Sabah Görsel İçerik Editörü Rahmi Osman Kaçmaz, Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Osman Bahattin Dirlik ve yerel basın temsilcileri katıldı. Programda sesli, görüntülü ve yazılı basına ilişkin çok kanallı yayıncılık ve dijital medya konusunda gazetecilere sunum yapıldı.

Açılış konuşması yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu, programın hayırlara vesile olmasını temenni ederek etkili bir program olacağını kaydetti. Dişlioğlu, "İletişim Başkanlığımız tarafından hayata geçirilen Yerel Medya Buluşmaları programı kapsamında ulusal basınımızın çok kıymetli temsilcileri burada. Zahmet edip buraya geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır önemli bir bölge, basını gerçekten çok güçlü, bu çerçevede ulusal basınla deneyimlerin paylaşılması, çok önemli, yerel basın ulusal basının kılcal damarlarıdır. Bazı sıkıntılarınız ve sorunlarınız da yok değil, inşallah bu programda hocalarımızın fikirleri ve destekleriyle hem şehrimize hem de sizlere hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR