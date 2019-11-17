17.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:02

Diyarbakır'da "Ud-Piyano ile Buluşmalar" konseri verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ud sanatçısı Kamuran Umuzdaş ve kardeşi piyanist Doç. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş, "Ud-Piyano ile Buluşmalar" etkinlikleri kapsamında konser verecek.

Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Derya Akkoç, etkinlikle doğu ve batı müzik kültürünün simgesi, iki önemli enstrümanı olan ud ve piyanonun iki müzisyen kardeşin özgün ezgileriyle buluşacağını ifade etti.

Akkoç, sanat müziğinin farklı bir formatta Diyarbakır halkının beğenisine sunulacağını belirterek, konserin 21 Kasım Perşembe günü saat 20.00 da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezinde yapılacağını söyledi.

Kaynak: AA