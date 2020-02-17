Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

17.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:39

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Olay, Çınar ilçesine bağlı Beşpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil, çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA