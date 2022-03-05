Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil tarlaya uçtu.

DİYARBAKIR (İHA) - - Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil tarlaya uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Mastfıroş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 07 APU 526 plakalı Hyundai marka otomobil, 34 EH 3847 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Otomobiller çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan tarlaya uçtu.

112 komuta merkezine düşen ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan iki kadına olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - 3. Sayfa

Diyarbakır, Otomobil, Hyundai, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title