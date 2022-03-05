DİYARBAKIR (İHA) - - Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil tarlaya uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Mastfıroş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 07 APU 526 plakalı Hyundai marka otomobil, 34 EH 3847 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Otomobiller çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan tarlaya uçtu.

112 komuta merkezine düşen ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan iki kadına olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.