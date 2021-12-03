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Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kesentaş Mahallesi arasında devam eden 33 KJH 90 plakalı Broadway marka araç tek taraflı kaza yaparak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kardeş Rıdvan Yıldırım ve Songül Yıldırım yaralandı.

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Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

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