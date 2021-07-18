Diyarbakır'da, sokak ortasında kadına şiddet anı kamerada
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Diyarbakır'da, sokak ortasında kadına şiddet anı kamerada

Diyarbakır'da, sokak ortasında kadına şiddet anı kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da bir kadın, sokak ortasında tartıştığı bir erkek tarafından darbedildi.

DİYARBAKIR'da bir kadın, sokak ortasında tartıştığı bir erkek tarafından darbedildi. Tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan kadın, çevredekilerin müdahalesiyle kurtulurken, olay anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

?Olay, dün merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen erkek, henüz bilinmeyen sebeple sokakla tartıştığı kadına şiddet uyguladı. kadın direnmesine rağmen, tekme ve tokat darbeleriyle yere yığıldı. Acı içerisinde yalvarmasına rağmen darbetmeyi sürdüren kişiye çevredekiler engel oldu. Yoldan geçenlerin müdahale ederek kadını kurturdığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tartıştığı kadının gitmesine engel olan erkek, saldırıp, yere düşürerek, darbetti. Olayın ardından çevredekiler kadını kurtarıp, erkeğe müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Saldırgan, gözaltına alındığı sırada elindeki cisimle bir polisi de yüzünden yaraladı. Gözaltına alınan saldırganın ifade işlemleri sürüyor.


Diyarbakır'da, sokak ortasında kadına şiddet anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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