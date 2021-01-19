Diyarbakır'da servis midibüsü, karlı yolda devrildi: 11 yaralı

DİYARBAKIR'da, işçilerin taşındığı servis midibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü dahil 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Elazığ yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmada çalışan işçileri taşıyan Medeni Erdel'in kullandığı 21 S 0939 plakalı servis midibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Erdel ile birlikte 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 11 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN