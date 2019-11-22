Diyarbakır'da Sendikalardan Kayyum Tepkisi
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) HDP'li belediyeleri kayyum atanmasından sonra üyelerinin açığa alınmasına tepki gösterdi.
22.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:46
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) HDP'li belediyeleri kayyum atanmasından sonra üyelerinin açığa alınmasına tepki gösterdi. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, birçok üyelerinin soruşturulmadan işten atıldığını söyledi
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Diyarbakır'da Sendikalardan Kayyum Tepkisi