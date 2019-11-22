Diyarbakır'da Sendikalardan Kayyum Tepkisi

Diyarbakır'da Sendikalardan Kayyum Tepkisi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) HDP'li belediyeleri kayyum atanmasından sonra üyelerinin açığa alınmasına tepki gösterdi.

22.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:46

(KESK) HDP'li belediyeleri kayyum atanmasından sonra üyelerinin açığa alınmasına tepki gösterdi. KESK Eş Genel Başkanı , birçok üyelerinin soruşturulmadan işten atıldığını söyledi



Haber Videosu: Diyarbakır'da Sendikalardan Kayyum Tepkisi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et