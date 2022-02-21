DİYARBAKIR - PTT şubesinden silahlı soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde PTT şubesinden silahlı soygun gerçekleştiren 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki PTT şubesinden 17 Şubat'ta yüzleri maskeli 3 şüphelinin pompalı tüfek ve tabancalarla görevliyi etkisiz hale getirerek gerçekleştirilen 18 bin 500 liralık soygunun ardından harekete geçti.

Özel bir ekip tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, olay sonrası lüks bir araç kiralayarak kıyafet alışverişi yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden Z.B. ve S.N'nin üzerinden 8 bin 125 lira para ile adreslerde yapılan aramalarda suç aletleri olduğu değerlendirilen tüfek, tabanca ve para koymak için hazırlanmış çanta ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alınan firari şüphelinin işlemleri sürüyor.