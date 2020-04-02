Diyarbakır'da polis, PTT kuyruklarında sosyal mesafeyi korudu Diyarbakır'da polis, PTT kuyruklarında sosyal mesafeyi koruduDİYARBAKIR'da polis ekipleri, sosyal yardım desteğinden faydalanmak için PTT şubelerine gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları için önlemler aldı.

Diyarbakır'da polis, PTT kuyruklarında sosyal mesafeyi korudu

DİYARBAKIR'da polis ekipleri, sosyal yardım desteğinden faydalanmak için PTT şubelerine gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları için önlemler aldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle maddi olarak etkilenen Türkiye genelinde 2 milyon aileye 1000 TL ödeme desteği dün itibarıyla PTT aracılığıyla verilmeye başlandı. Koronavirüse karşı uygulanan sosyal mesafe kuralları nedeniyle Diyarbakır'daki PTT şubelerinde önlemler alındı. Ekipler, bazı PTT şubeleri önlerinde bariyerle tedbir alırken bariyer olmayan şube önlerinde sırada bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA