Diyarbakır'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Diyarbakır'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

12.03.2021 23:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:19
Diyarbakır'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İlçenin Karabudak Mahallesi'nde, Ali Ö. yönetimindeki 06 ATU 96 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Araç sürücüsünün yanı sıra araçtaki Mustafa ve Medet Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Selahattin Eyyubi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Medet Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Prens Harry Hande Erçel Bülent Ersoy
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cinayet Ekonomi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 23:20:32. #1.14#
title