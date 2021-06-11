Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILAN MEHMET ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILAN MEHMET ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre DİYARBAKIR'da, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobilden silahla ateş açılan Mehmet Polat (24), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'da, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobilden silahla ateş açılan Mehmet Polat (24), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Polat, iddiaya göre, yolda yürürken, otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polat, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Polat, kurtarılamadı. Polisin silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin belirlenip, yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILAN MEHMET ÖLDÜ
Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILAN MEHMET ÖLDÜ
Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILAN MEHMET ÖLDÜ
Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILAN MEHMET ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Özgür Özel Veysel Eroğlu Meral Akşener Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Merih Demiral Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILAN MEHMET ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 11:31:14. #1.16#

title