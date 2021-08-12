Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 şüpheli tutuklandı
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Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı'nı yakmaya kalkışan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır'da Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı'nı yakmaya kalkışan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır'da 9 Ağustos saat 19.30 sularında Diyarbakır-Silvan yolu üzerindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kent Ormanı girişine gelen ve yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 şüpheli, otları ateşe vererek ormanlık alanı yakmaya çalışmıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan kontrol altına almıştı.

Yangını fark eden polis ekipleri, şüphelilerden 3'nü olay yerinde suçüstü yakalamış, çalışmalar neticesinde 4'üncü şüpheli ise saklandığı evde gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve tabancaya ait olduğu öğrenilen şarjör ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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