Diyarbakır'da meydana gelen hortum büyük paniğe neden oldu
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Diyarbakır'da meydana gelen hortum büyük paniğe neden oldu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Aşırı sıcakların etkili olduğu Diyarbakır'da görülen hortum, maddi zarara yol açtı. Büyük panik yaratan hortum nedeniyle işçiler de çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Hava sıcaklığının 42 derecenin üzerinde seyrettiği Diyarbakır'ın kırsal bölgesinde hortum görüldü.

MADDİ HASARA YOL AÇTI

Giderek büyüyen hortum, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu alana ulaştı. Sebze kasaları ve domates kurutma brandalarını havaya uçuran hortum, büyük maddi zarara yol açtı.

ÇALIŞMALARINA ARA VERDİLER

Hortum nedeniyle mevsimlik işçiler de çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

Diyarbakır'da meydana gelen hortum büyük paniğe neden oldu
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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