Diyarbakır'da karı koca arasında başlayan kavgaya aile bireyleri de karıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
09.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 09.08.2020 17:45
Diyarbakır'da akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da karı koca arasında başlayan tartışmaya, aile bireyleri de katıldı.
Tartışmanın bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA