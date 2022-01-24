Diyarbakır'da kar nedeniyle mahsur kalan futbolcu kafilesi Ergani'de misafir edildi - Haberler
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Diyarbakır'da kar nedeniyle mahsur kalan futbolcu kafilesi Ergani'de misafir edildi

Diyarbakır'da kar nedeniyle mahsur kalan futbolcu kafilesi Ergani'de misafir edildi
AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan, Fatsa Belediyespor kafilesi, Ergani Gençlik Merkezi'nde misafir edildi.

ERGANİ, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır-Elazığ kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan, Fatsa Belediyespor kafilesi, Ergani Gençlik Merkezi'nde misafir edildi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Fatsa Belediyespor teknik heyet ve futbolcularını taşıyan otobüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Diyarbakır-Elazığ kara yolunda mahsur kaldı.

Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan otobüsteki kafile, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla Ergani Gençlik Merkezi'nde ağırlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kenan Taş ve merkez çalışanları kafileyle yakından ilgilendi.

Diyarbakır'da kar nedeniyle mahsur kalan futbolcu kafilesi Ergani'de misafir edildi

Diyarbakır'da kar nedeniyle mahsur kalan futbolcu kafilesi Ergani'de misafir edildi

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Ergani, Fatsa, kar, Güncel, Haber

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