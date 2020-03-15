Diyarbakır'da kafede silahlı kavga 4 yaralı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Kafenin dışına taşan olayda yaralılara müdahale etmek isteyen ambulansın da camları kırıldı.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvanağa Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada biri tabancadan çıkan kurşunla olmak üzere 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavga kafenin dışında devam ederken yaralılara müdahale etmek isteyen bir ambulansın da camları kırıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kafede çalışma yaparken, polis olaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Kaynak: DHA