Diyarbakır'da yolcu otobüsünde kaçak sigara, telefon ve içki ele geçirildi - Haberler
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Diyarbakır'da yolcu otobüsünde kaçak sigara, telefon ve içki ele geçirildi

Diyarbakır'da yolcu otobüsünde kaçak sigara, telefon ve içki ele geçirildi
AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, gümrük kaçağı 5 bin 11 paket sigara, 14 cep telefonu ile 24 içki ele geçirildi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, gümrük kaçağı 5 bin 11 paket sigara, 14 cep telefonu ile 24 içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Aşağıkonak Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol noktasında uygulama yapıldı.

Diyarbakır istikametine seyir halindeyken durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, gümrük kaçağı 5 bin 11 paket sigara, 14 cep telefonu ile 24 içki ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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