HDP'lilerin İzinsiz Eylemine Polis Tazyikli Suyla Müdahale Etti

Diyarbakır'da HDP'liler tarafından kayyum atamalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz oturma eylemi sırasında yaşanan gerginlikte, polis gruba müdahale etti. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, basınçlı su müdahalesi sırasında yere düşerek yaralandı.

HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ AÇIKLAMA YAPMAK İSTEDİ

Merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda toplanan, aralarında HDP milletvekilleri Remziye Tosun, Salihe Aydeniz, Berdan Öztürk, Semra Güzel ve Musa Farisoğulları'nın da bulunduğu grup, açıklama yapmak istedi.

EMNİYET YETKİLİLERİ İZİNSİZ AÇIKLAMA YAPILAMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Emniyet yetkilisi, gruba izinsiz açıklama yapılamayacağını söyledi. Yetkili ayrıca açıklama için HDP il binasının uygun olduğunu ifade etti.

TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Bu sırada alana slogan atarak gelen gruba polis dağılmaları yönünde anonsla uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen dağılmayan gruba tazyikli suyla müdahale edildi.

HDP'Lİ VEKİL YERE DÜŞEREK YARALANDI

Müdahale sırasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun yere düşerek yaralandı. Sağlık görevlileri, Tosun'u sedyeyle ambulansa aldıkları sırada, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz polislere yol açmalarını söyleyince yeniden gerginlik yaşandı. Yaralanan Remziye Tosun ambulansla hastaneye götürüldü.

Grup, müdahalenin ardından dağıldı.

Kaynak: AA