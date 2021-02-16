DİYARBAKIR - İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı (2)
16.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:49
Diyarbakır'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kadri Kurt yönetimindeki 21 DF 672 plakalı işçi servisi Diyarbakır-Eğil kara yolunda Aydın Ayyıldız idaresindeki 27 HS 320 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ayyıldız ile serviste bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk