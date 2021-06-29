Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da iki grubun silahlı ve sopalı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki grubun silahlı ve sopalı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Salı Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarcılar ve kıraathane işletmecileri arasında çocukların kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda İsa Hekim isimli bir kişi hayatını kaybederken 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, polis olay yeri ve hastane çevresine güvenlik güçleri adeta etten duvar ördü.

(Murat Başal - Sedat Irmak/ İHA)

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 15 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Seda Sayan Hande Erçel
Spor Arda Turan Burak Elmas Emre Kocadağ Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 15 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 20:26:09. #1.16#

title