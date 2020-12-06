DİYARBAKIR - Evde kalanlara "Küçede sanat var" müzik etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DİYARBAKIR - Evde kalanlara "Küçede sanat var" müzik etkinliği

06.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:06

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlar için açık havada canlı müzik etkinliği düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlar için açık havada canlı müzik etkinliği düzenledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı "Küçede sanat var" etkinlikleri kapsamında müzik ziyafeti sundu.

Vatandaşlara moral sağlaması amacıyla, kent meydanına gelen Kent Konservatuarı sanatçıları Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça şarkılar seslendirdi.

İlgi gören konsere, Diyarbakırlılar balkon ve pencerelerinden eşlik edip alkış tuttu.

DİYARBAKIR - Evde kalanlara 'Küçede sanat var' müzik etkinliği
DİYARBAKIR - Evde kalanlara 'Küçede sanat var' müzik etkinliği
DİYARBAKIR - Evde kalanlara 'Küçede sanat var' müzik etkinliği
DİYARBAKIR - Evde kalanlara 'Küçede sanat var' müzik etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

İlgili Haberler

DİYARBAKIR - 'Küçede sanat var' müzik etkinliği
DİYARBAKIR - "Küçede sanat var" müzik etkinliği
DİYARBAKIR - 'Sanata Destek Sağlığa Vefa' etkinliğiyle pandemide anlamlı mesaj verdiler
DİYARBAKIR - "Sanata Destek Sağlığa Vefa" etkinliğiyle pandemide anlamlı mesaj verdiler
MTÜ'den sevgi varsa engel yoktur etkinliği
MTÜ'den sevgi varsa engel yoktur etkinliği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Ali Babacan Murat Kurum Süleyman Soylu
Magazin Onur Ünlü İrem Derici Başak Dizer Pelin Karahan
Spor Okan Buruk Sinan Gümüş Necip Uysal Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR - Evde kalanlara "Küçede sanat var" müzik etkinliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 16:06:56. #1.15#
title