Diyarbakır'da düğün sektörü işletmecileri, aşı farkındalığı oluşturmak için beste yaptırdı
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Diyarbakır'da düğün sektörü işletmecileri, aşı farkındalığı oluşturmak için beste yaptırdı

Diyarbakır'da düğün sektörü işletmecileri, aşı farkındalığı oluşturmak için beste yaptırdı
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da düğün sektörü işletmecileri, "Aşıları yapalım, sağlıklı yaşayalım" isimli beste ile toplumsal bağışıklığın artırılması konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Diyarbakır'da düğün sektörü işletmecileri, "Aşıları yapalım, sağlıklı yaşayalım" isimli beste ile toplumsal bağışıklığın artırılması konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son bir haftada vaka sayısı en çok artan ve tek doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller arasında bulunan Diyarbakır'da, aşılama oranının artırılması için başlatılan çalışmalara bir destek de düğün sektörü işletmecilerinden geldi.

Diyarbakır Düğün Sektörü İşletmecileri Derneği (DÜSİD), "Aşıları yapalım, sağlıklı yaşayalım" isminde beste yapıp, kentte bulunan tüm düğün salonlarındaki müzisyenlere dağıttı.

Düğün salonlarında sahne alan müzisyenler tarafından seslendirilen beste ile vatandaşlara aşı çağrısında bulunuluyor.

Dernek başkanı Murat Kaçar, AA muhabirine, Diyarbakır'da son dönemde vaka sayısının artması ve aşı yapılanların oranının az olması nedeniyle düğün salonlarına gelen vatandaşları aşı olmaya teşvik etmek istediklerini söyledi.

Kentteki müzisyenlerden bir şarkı yapmalarını, klip çekmelerini istediklerini dile getiren Kaçar, salgının yayılmasının önlenmesi için müzisyenlerin "Aşıları yapalım, sağlıklı yaşayalım" adlı beste yaptıklarını belirtti.

"İnsanları aşı olmaya teşvik ediyoruz"

Kaçar, vaka sayısındaki artışın önüne geçmek, aşılamayı artırmak için dernek olarak üzerlerine düşeni yapmak istediklerini aktararak, "Düğün salonuna maskesiz girilmemesi, düğün esnasında maskenin takılı olması, masalar ve sandalyeler arasında mesafe bırakılması, müzisyenler tarafından 5-10 dakikada bir yapılacak anonslarla bu tedbirleri geliştirme noktasında karar aldık." dedi.

İnsanları aşı olmaya duyarlı hale getirmek için de bir şarkı yapılması ve klip çekilmesi noktasında taleplerinin olduğunu ve bunu gerçekleştirdiklerini anlatan Kaçar, "Bu şarkı bütün düğün salonlarında çalınarak, sürekli söyleniyor. İnsanları, açıkçası aşı olmaya teşvik ediyoruz. Aşı hayat kurtarır. Diyarbakır'da vaka sayılarının artmasını istemeyiz. İnsanlarımızın sağlıklı ve huzurlu şekilde yaşamasını isteriz." diye konuştu.

Kaçar, düğün salonlarına gelen vatandaşların da bu uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, "Tedbirlerimizi aldığımız oranda, aşımızı yaptığımızda eski günlerdeki gibi yine halaylarımızı çekeceğimiz, sevdiklerimize sarılacağımız mutlu günlerimiz olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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Diyarbakır'da düğün sektörü işletmecileri, aşı farkındalığı oluşturmak için beste yaptırdı - Haberler
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