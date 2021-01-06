Diyarbakır'da doğal gaz zehirlenmesi: Avukat, eşi ve stajyeri öldü (2)

YAKINLARI, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİDiyarbakır'da, doğal gaz zehirlenmesi sonucu görme engelli avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyer avukatı Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği haberini alan yakınları, evin bulunduğu sokağa geldi.

YAKINLARI, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Diyarbakır'da, doğal gaz zehirlenmesi sonucu görme engelli avukat Ömer Baran, eşi Müjde Baran ve stajyer avukatı Mahsun Akbaş'ın yaşamını yitirdiği haberini alan yakınları, evin bulunduğu sokağa geldi. Aileler, burada uzun süre gözyaşı döküp, ağıt yakarak, sinir krizi geçirdi.

EVDE İNCELEMEÖte yandan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Olay Yeri İnceleme ekipleri, 3 kişinin ölümüyle ilgili avukat Ömer Baran'ın evinde araştırma başlattı. Çok yönlü çalışma yapan polis ekipleri, Baran çifti ve Akbaş'ın ölümüne yol açtığı değerlendirilen doğal gaz sızıntısının nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN